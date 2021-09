Peter Genyn haalt goud op 100 meter Paralympische Spelen, Roger Habsch pakt brons

Rolstoelsprinter Peter Genyn verlengde zonet zijn eigen titel op de 100 meter (T51) op de Paralympische Spelen. Het brons was voor Roger Habsch. Team Belgium pakt zo meteen twee extra medailles.

Genyn haalde het in 20.33, een verbetering van zijn eigen paralympisch record (21.15), voor de Fin Toni Piispanen (tweede in 20.68). Habsch reed naar het brons in 20.76.

Voor de 44-jarige Genyn is het zijn vierde paralympische medaille, de tweede in Japan. Dinsdag werd de Antwerpenaar tweede op de 200 meter, na Piispanen. Vijf jaar geleden won hij in Rio de Janeiro twee keer goud, op de 100 en 400 meter.

Habsch, een 42-jarige Luikenaar, haalde dinsdag al brons op de 200 meter. Hij neemt in Japan deel aan zijn eerste Paralympics.

15 medailles

België haalde daarmee zijn vijftiende medaille op de Paralympische Spelen (4x goud, 3x zilver en 8x brons). In de paradressuur was er eerder tweemaal goud voor Michèle George (graad V) en tweemaal brons voor Manon Claeys (graad IV). Tafeltennisser Laurens Devos (klasse 9) won goud, tafeltennisser Florian Van Acker (klasse 11) en de tandem Griet Hoet en pilote Anneleen Monsieur (1.000m tijdrit op de piste, B-klasse) brons. Handbiker Tim Celen (T2) zorgde voor zilver en brons (in de weg- en tijdrit), Ewoud Vromant (C2) haalde zilver (in de tijdrit) en Maxime Hordies (H1) brons.