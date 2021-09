26.000 Nederlandse huishoudens en ziekenhuis getroffen door E. colibacterie in drinkwater

In het drinkwater in het Nederlandse Oldenzaal en omgeving is de E. colibacterie aangetroffen. 26.000 huishoudens zouden getroffen zijn.

De ziekenhuisgroep Medisch Spectrum Twente heeft daarop zijn ziekenhuis in Oldenzaal gesloten. Er wordt nog besloten of na de middag weer afspraken in het ziekenhuis kunnen plaatsvinden.

Het Nederlandse drinkwaterbedrijf Vitens gaf donderdagavond al een drinkwaterkookadvies uit voor Oldenzaal en omgeving: voor consumptie moet het drinkwater drie minuten gekookt worden. Volgens een woordvoerder van Vitens is de oorzaak van het probleem nog niet gekend. ‘Het kan zijn dat er bijvoorbeeld tijdens de vervanging van een onderdeel iets van verontreiniging in het leidingnetwerk komt. We spoelen dat altijd na, maar er kan toch iets achterblijven’, klink het.

E. coli komt van nature voor in de darmen, maar sommige soorten van de bacterie kunnen juist (ernstige) voedselinfecties veroorzaken, met klachten zoals misselijkheid, overgeven en diarree. Volgens de Gemeentelijke gezondheidsdienst van Twente hebben zich tot op heden nog geen mensen gemeld die ziek zijn geworden.