Palestijn gedood bij confrontaties aan grens met Gazastrook

Bij gevechten met het Israëlische leger langs de grens met de Gazastrook is donderdagavond een Palestijn om het leven gekomen en zijn verschillende anderen gewond geraakt. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid van de Palestijnse enclave bekendgemaakt.

Het gaat om een 26-jarige man, Ahmad Saleh, die in de stad Jabalia, bezweek aan schotwonden in de buik. Bij de confrontaties vielen ook minstens 15 gewonden, waarvan één, een 15-jarige jongen, er ernstig aan toe is.

Saleh is, na een 12-jarige jongen en een Hamasstrijder, de derde Palestijn die sterft tijdens recente protesten in de Gazastrook. Een Israëlische sluipschutter overleed toen hij van dichtbij door een demonstrant in het hoofd werd geschoten.

Protesten

Hamas, de islamistische beweging die aan de macht is in Palestina, heeft de afgelopen twee weken verschillende protesten georganiseerd langs het zwaar beveiligde grensgebied in de Gazastrook. De betogers eisen dat Israël na 14 jaar stopt met het blokkeren van het gebied.

In sommige gevallen werden er bij die demonstraties banden in brand gestoken en werpen betogers projectielen naar Israëlische soldaten, die wraak nemen met geschut. Volgens AFP-journalisten ter plaatse vonden ook donderdagavond op verschillende plaatsen protesten plaats.

Sinds 2007

Israël en Egypte legden de blokkade van de Gazastrook in 2007 op nadat Hamas de controle over Gaza had overgenomen van de internationaal erkende Palestijnse Autoriteit. De overname kwam een jaar nadat Hamas de rivaliserende Fatah-beweging van de Palestijnse Autoriteit versloeg bij parlementsverkiezingen en de twee partijen er niet in slaagden samen een regering te vormen.

Israël zegt dat de blokkade nodig is om te voorkomen dat Hamas zich bewapent. De militante groepering heeft de vernietiging van Israël gezworen. Critici zeggen echter dat de blokkade de lokale economie hard treft vanwege de reis- en handelsbeperkingen en dat het neerkomt op een collectieve straf voor alle Palestijnen in de Gazastrook.