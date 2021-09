Brussel plant museumbezoek op voorschrift

De Brusselse schepen voor Cultuur en Toerisme, Delphine Houba (PS), wil museumbezoeken op doktersvoorschrift lanceren. Het Brugmannziekenhuis is partner.

‘Het is aangetoond dat kunst goed kan zijn voor de mentale en fysieke gezondheid’, zei Delphine Houba aan de krant L’Echo. De Brusselse schepen haalt haar inspiratie in de Canadese provincie Québec, waar museumbezoeken op doktersvoorschrift al in 2018 werden ingevoerd door het Musée des Beaux-Arts van Montréal en de orde van artsen. Daarbij mogen dokters jaarlijks tot vijftig voorschriften ­afleveren aan patiënten van wie ze oordelen dat die er vooruitgang mee kunnen boeken.

In Brussel wil Houba beginnen met een proefproject van drie maanden. Daarbij wordt samen­gewerkt met de psychiatrische afdeling van het Brugmannziekenhuis en de vijf musea waarover ze de verantwoordelijkheid heeft. Daar zijn het stadsmuseum, het Mode en Kant Museum en De Centrale bij.

Patiënten zullen individueel een voorschrift kunnen krijgen voor gratis begeleide bezoeken. Er zijn ook groepsbezoeken gepland met patiënten van de stresskliniek van Brugmann. Eind dit jaar wil Houba de balans opmaken.