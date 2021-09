Joachim Gérard blijft voorlopig in ziekenhuis in Tokio en geeft forfait voor US Open

Joachim Gérard zal niet deelnemen aan de US Open in het rolstoeltennis, die volgende week donderdag begint. Dat bevestigde het Belgisch Paralympisch Comité (BPC) vrijdag. De 32-jarige Brusselaar stelt het goed, maar blijft voorlopig wel ter observatie in het ziekenhuis in Tokio.

Gérard werd woensdagavond onwel tijdens een afscheidsmoment van enkele Belgische atleten in het paralympisch dorp in Tokio. De rolstoeltennisser werd met spoed opgenomen in het ziekenhuis. De eerste onderzoeken wezen op een cardiologisch probleem. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat hij rechtstreeks van Tokio naar New York zou vliegen.

Gérard (ITF 3) nam in Tokio deel aan de Paralympische Spelen. Hij werd in de derde ronde van het enkelspel uitgeschakeld door de Spanjaard Daniel Caverzaschi (ITF 14): 6-3 en 6-4. Aan de zijde van Jef Vandorpe verloor hij in de derde ronde van het dubbelspel van de Britse topreekshoofden Alfie Hewett en Gordon Reid. Die haalden het met 6-2 en 6-2.

Op de Paralympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro behaalde Gérard de bronzen medaille in het enkelspel.