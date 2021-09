Steekpartij in Nieuw-Zeeland had terroristisch motief

De aanval in een supermarkt in Auckland in Nieuw-Zeeland, waarbij vrijdag zes mensen gewond zijn geraakt, is een terroristische daad. Dat zegt Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern.

In de New Lynn supermarkt werden vrijdag 6 mensen neergestoken. Op video’s op sociale media is te zien hoe mensen wegrennen uit de supermarkt. Een vrouw roept ‘er is hier iemand met een mes, iemand werd neergestoken’. Volgens de hulpdiensten liggen drie gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een vierde is er ernstig aan toe en nog twee anderen hebben lichte verwondingen opgelopen.

De dader zou een man van Sri Lankaanse nationaliteit zijn, die sinds 2016 onder politiebewaking staat. Hij zou geïnspireerd zijn door Islamitische Staat (IS), dat meldt premier Ardern op een persconferentie: ‘Een gewelddadige extremist ondernam een terroristische aanslag op onschuldige Nieuw-Zeelanders. Wat vandaag gebeurde was verachtelijk, het was hatelijk, het was fout. De daad werd uitgevoerd door een individu, niet door een geloof - gegrepen door een ideologie die niemand hier ondersteunt.’

De premier noemde de dader “een gekende dreiging” voor het land. De politie heeft de man binnen de 60 seconden na het begin van de aanslag doodgeschoten, meldt premier Ardern nog op een persconferentie. Volgens politiecommissaris Andrew Costner hield de politie de man in gaten en was ze in de buurt toen de aanval plaatsvond. ‘De realiteit is dat, wanneer je iemand 24/7 bewaakt, het niet mogelijk is om op elk moment onmiddellijk naast hem te staan. Het personeel greep zo snel mogelijk in en voorkwam verdere verwondingen in een angstaanjagende situatie.’