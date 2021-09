15-jarige Daniel is jongste Belgische Grootmeester ooit in de schaakwereld

Het is hem gelukt. Het 15-jarige schaaktalent Daniel Dardha uit Deurne is Grootmeester, de meest prestigieuze titel in de schaakwereld. Hij is zo ook de jongste Belgische Grootmeester ooit. En zo maakt Daniel ook zijn droom waar, voor zijn 16 die titel halen. ‘Een bekroning voor acht jaar hard werken’, zegt hij. ‘Ik ben héél tevreden.’