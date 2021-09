Weerbericht | Droog en zonnig met later stapelwolken

Vrijdag blijft het droog en wordt het zonnig met stapelwolken in de loop van de dag. Dat meldt het KMI.

De maxima liggen vrijdag tussen 20 graden aan zee alsook op de Ardense Hoogten en 24 à 25 graden in het centrum van het land.

Zaterdag blijft het droog en begint de dag op meerdere plaatsen met ochtendgrijs, maar ten zuiden van Samber en Maas is het op vele plaatsen al vanaf de ochtend vrijwel helder. Overdag is het dan zonnig met de vorming van stapelwolken in de namiddag. De maxima liggen tussen 20 en 24 graden.

Zondag kan er lokaal een bui vallen in de ochtend, vooral in het westen. Daarna wordt het zonnig en blijft het op de meeste plaatsen droog met stapelwolken. Het wordt vrij warm met maxima van 22 tot 25 graden.

Ook maandag blijft het droog en krijgen we veel zon met zomerse temperaturen van 23 tot 25 graden in de namiddag. De wind is overwegend zwak uit oostelijke of veranderlijke richtingen. Aan zee steekt er na de middag een matige zeebries op uit noordnoordoost.