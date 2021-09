Regi stippelt eigen wandelroute uit

Gouden platen, Zomerhits, een talentenjacht op tv en een radioshow op Qmusic: de dagen van Regi Penxten zijn tegenwoordig goed gevuld. En toch gaat hij elke dag minstens vijf kilometer wandelen. Het inspireerde hem tot een nieuwe wandeltocht in zijn thuisprovincie Limburg.

Regi’s wandelverslaving kwam er enkele jaren geleden, toen hij na een foute beweging in een tv-programma ­ernstige rugklachten kreeg. ‘Sindsdien ga ik elke dag wandelen’, vertelt hij. ‘Echt elke dag, maakt niet uit waar ik ben.’ Naast een goed middel tegen de rugpijn is het ook een uitlaatklep geworden. ‘Het geeft me rust. Soms luister ik naar podcasts, soms alleen naar de vogels. En pas als wandelaar ging ik beseffen hoe schoon Limburg wel is.’

Samen met de vzw Wandelsport Vlaanderen heeft Regi nu een permanente wandelroute van vijf kilometer uitgestippeld die iedereen kan volgen. De RegiRoute ligt in het groene Opoeteren en loopt onder meer langs heuvels, bossen, water en twee molens. Vanaf volgende week zaterdag is de route open voor het publiek. ‘Dit maakt me best fier’, zegt Regi. ‘Ik hoop dat ik veel mensen aanzet om buiten te komen.’