Tandem Greet Minnen en Alison Van Uytvanck gekwalificeerd voor tweede ronde US Open

Greet Minnen en Alison Van Uytvanck hebben zich woensdag gekwalificeerd voor de tweede ronde van de US Open in het dubbelspel. Het Belgische duo haalde het in 2 sets van de Oekraïense Lyudmyla Kichenok en de Japanse Makoto Ninomiya, met 6-4 en 6-3.

In de tweede ronde nemen Minnen en Van Uytvanck het op tegen ofwel het Servisch-Nederlandse duo Ivana Jorovic/Lesley Pattinama Kerkhove ofwel de Australisch-Tsjechische tandem Ellen Perez/Kveta Peschke.

Eerder op de dag kwalificeerden Elise Mertens en haar partner Su-Wei Hsieh uit Chinese Taipei zich met een double bagel voor de tweede ronde. De topreekshoofden haalden het met tweemaal 6-0 van de Russin Anna Kalinskaya en de Kazachse Yulia Putintseva.

Minnen (WTA 104) kwam donderdag ook in actie in het enkelspel. Ze won in de tweede ronde in twee sets van de Russin Liudmila Samsonova (WTA 52): 6-4 en 6-4. Ze staat zo voor de eerste keer in haar carrière in de derde ronde van een grandslamtoernooi.