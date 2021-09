PVDA: ‘Te veel Pfos en Pfoa in het bloed van werknemers 3M’

Zo’n 100 werknemers en ex-werknemers van 3M in Zwijndrecht zouden veel te hoge Pfos-concentraties in het bloed hebben. Dat blijkt uit onderzoek van PVDA. ‘Ons onderzoek toont bovendien aan dat dat niet enkel voor Pfos het geval zou zijn, maar ook voor de giftige stof Pfoa’, zegt Jos D’Haese, fractieleider voor PVDA in het Vlaams Parlement.

PVDA vertrok van de Pfos- en Pfoa-waarden die een groot deel van de werknemers in het jaar 2000 in het bloed hadden. Op dat moment lagen volgens D’Haese de gemiddelde Pfos-waarden 190 keer boven de huidige norm, met uitschieters tot 1.248 keer boven de norm. Voor Pfoa was dat een gemiddelde dat 510 keer boven de norm ligt en een uitschieter die er 3.520 keer boven ligt.

3M faseerde Pfos uit tussen 2000 en 2002, maar door de trage afbouw in het bloed worden de normen twee decennia later nog steeds overschreden, zegt de partij. ‘Wij gingen op basis van de gegevens uit 2000 na wat er vandaag nog zou overblijven door gebruik te maken van de wetenschappelijk vastgestelde halfwaardetijden van elk van de stoffen’, zegt D’Haese. Uit de berekeningen blijkt dat bij zo’n 100 (ex-)werknemers de normen vandaag nog met een factor 2,6 overschreden zouden worden voor Pfos en met een factor 2,9 voor Pfoa.

‘Tot op vandaag kan je, volgens onze berekeningen, nog uitschieters verwachten die 29 keer hoger liggen dan de norm voor Pfos en 32 keer boven de norm voor Pfoa’, aldus D’Haese. Die hekelt dat 3M bij monde van directeur Peter Vermeulen twee maanden geleden zei dat er voor de werknemers in Zwijndrecht geen probleem is met de bloedwaarden.

Nieuwe testen

D’Haese eist totale transparantie: ‘De Pfos-vervuiling treft niet enkel de omwonenden van 3M, maar ook de eigen werknemers. Het feit dat 3M daar niet openlijk over communiceert is erg zorgwekkend. We weten bovendien dat 3M sinds 2000 nog regelmatig nieuwe bloedstalen heeft genomen bij haar werknemers, maar de resultaten daarvan heeft het bedrijf niet vrijgegeven.’

PVDA wil dat er nieuwe stalen worden afgenomen. ‘Een onafhankelijk onderzoek moet alle werknemers en ex-werknemers nu de kans geven om na te gaan hoeveel Pfos ze nog in hun bloed hebben zitten’, aldus nog D’Haese.