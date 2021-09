Rode Duivels Saelemaekers en Vanaken starten in de basis tegen Estland

Alexis Saelemaekers en Hans Vanaken staan vanavond aan de aftrap in de WK-kwalificatiewedstrijd van België in en tegen Estland. Youri Tielemans zit zelfs niet op de bank.

Achterin vormen Alderweireld, Boyata en Denayer de verdediging van de Rode Duivels. Op de wingback kiest Martinez verrassend voor Saelemaekers in plaats van Castagne, die net terug is na zijn dubbele oogkasbreuk. Hans Vanaken mag dan weer plaatsnemen op het middenveld. Net als Witsel. Ook Carrasco, Eden Hazard, Trossard en Lukaku starten in de basis.

Vanheusden, Castagne en vaste waarde Tielemans werden aan de aftrap verwacht, maar voor hen is er dus geen plaats. Tielemans zit zelfs niet op de bank.

Weinig spelers topfit

Niet alle Rode Duivels hebben al evenveel speelminuten achter de kiezen dit seizoen. In Qatar is het seizoen nog niet begonnen waardoor Alderweireld met zijn nieuwe club Al Duhail nog geen minuut in competitie speelde. Praet kwam voor zijn transfer naar Torino bij Leicester in vier wedstrijden geen enkele keer op het veld. Denayer, die vooralsnog zijn contract bij Lyon niet wil verlengen, komt ook amper van de bank en speelde dit seizoen bij twee invalbeurten samen welgeteld zestien minuten.

Dendoncker is bij Wolverhampton ook op de bank verzeild en komt maar aan 37 procent speelminuten. Vertonghen, Castagne en Boyata komen door blessures in het begin van het seizoen evenmin aan de helft van de speeltijd van hun club. Ze zijn intussen wel weer basisspeler. In de 27-koppige kern hoeven enkel Tielemans, Lukaku, Carrasco, Mechele, Foket en de vier doelmannen zich over matchritme geen zorgen te maken. Zij speelden tot hiertoe alles bij hun club.

De opstelling tegen Estland:

Doel: Courtois

Verdediging: Alderweireld, Boyata, Denayer

Middenveld: Saelemaekers, Witsel, Vanaken, Carrasco

Aanval: Trossard, Lukaku, E. Hazard

Bank: Sels, Casteels, Vanheusden, Praet, Lukebakio, Foket, Sambi Lokonga, Dendoncker, Benteke, Castagne, Mechele, Batshuayi