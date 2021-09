ABBA lanceert nieuwe muziek en digitale concertreeks

De Zweedse band ABBA heeft een nieuw album van tien nummers aangekondigd op een website die het vorige week lanceerde. Er komt ook een concertreeks aan. Maar daar zullen de vier bandleden niet fysiek aanwezig zijn.

ABBA – oftewel het Zweedse kwartet Agnetha Faltskog, Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus en Benny Andersson – lanceerde vorige week op verschillende sociale media een nieuwe pagina, genaamd ‘ABBA Voyage’. Daarop werd een afbeelding gepost waarop 2 september 2021 vermeld stond.

Vandaag omstreeks 19 uur was het dan zo ver. Op de website startte een livestream waarop de Zweedse band een comeback aankondigde. Er komt een nieuw album, Voyage, met daarop tien nieuwe nummers. Voyage zal op 5 november in de winkel te verkrijgen zijn, en ook beschikbaar zijn via de streamingdiensten. ABBA bracht ook meteen twee nieuwe singles uit: ‘I still have faith in you’ en ‘Don’t shut me down’.

En er komt ook een concertreeks in de speciaal daarvoor gebouwde ABBA Arena in Londen. Agnetha (71 jaar), Anni-Frid (75), Björn (76) en Benny (74) zullen daar echter niet fysiek optreden. Wel zullen ze via hologrammen digitaal aanwezig zijn, samen met een tienkoppig live-orkest.

De band werd in 1972 opgericht en reeg de hits aan elkaar. Met ‘Waterloo’ wonnen ze in 1974 het Eurovisiesongfestival. Wereldwijd werden meer dan 400 miljoen singles en albums verkocht. De Mamma Mia!-musical, gebaseerd op hun hits, werd door meer dan 50 miljoen mensen bezocht. In 1983 gingen ze uit elkaar.