Miguel Angel Lopez pakt zege in koninginnenrit van Vuelta

De koninginnenrit van de ronde van Spanje komt op naam van de Colombiaan Miguel Angel Lopez (Movistar). Hij sprong weg uit een elitegroepje op de monsterlijke slotklim. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) hield alles onder controle en behoudt zo zijn rode leiderstrui.

De achttiende rit van de Vuelta kondigde zich aan als de koninginnenrit van deze Ronde van Spanje. Net als in de vorige rit regende het donderdag van bij de start aanvallen. Zo ontstond er snel een kopgroep van liefst 32 renners. Onze landgenoten Harm Vanhoucke, Mauri Vansevenant, Jens Keukeleire, Floris De Tier, Edward Planckaert, Stan Dewulf en Stef Cras waren bij de pinken en slopen mee in de vlucht. Ander bekende namen waren Rafal Majka, Fabio Aru, Ion Izagirre en Michael Storer.

In het peloton raakte Guillaume Martin verrassend snel in de problemen. Met nog meer dan honderd kilometer voor de boeg bengelde de nummer vijf van het algemene klassement achterin het peloton. Voorin kroonde Storer zich intussen tot nieuwe bergkoning. De Australiër ging er bovendien alleen vandoor met nog meer dan 50 kilometer te gaan. Zijn honger was na een zege in de zevende en in de tiende rit duidelijk nog niet gestild.

Bernal opnieuw

Bahrein-Victorious, Movistar en UAE Team Emirates werkten achtereenvolgens in het peloton waar Egan Bernal en Primoz Roglic dit keer niet van ver aanvielen. Romain Bardet had op iets meer dan twintig kilometer van de streep wel een demarrage in petto. De Fransman wilde zijn bolletjestrui redden, maar kon zijn ploegmaat Storer niet inhalen. David De La Cruz slaagde daar wel in, al was dat vooral omdat Storer plafonneerde.

Op vijf kilometer van de streep was het opnieuw Bernal die als eerste van de favorieten zijn neus aan het venster stak op de moordende slotklim Altu d’El Gamoniteiru. Roglic plakte echter aan het wiel van de Colombiaanse witte trui en in zijn zog volgden ook Sepp Kuss, Miguel Angel Lopez en Enric Mas. Lopez deelde op zijn beurt een prik uit en haalde De La Cruz terug. De Colombiaan geraakte wel weg uit het elitegroepje.

In de achtergrond probeerde Roglic himself Lopez nog te bedreigen voor de ritzege. Ook Bernal prikte nog enkele keren, maar Lopez was gaan vliegen. De Colombiaan pakt zo zijn mooiste zege van dit seizoen.

Rituitslag

1. Lopez

2. Roglic

3. Mas

4. Bernal

5. Haig

6. De La Cruz

7. Mäder

8. Meintjens

9. Kuss

10. Yates

Stand algemeen klassement

1. Roglic

2. Mas

3. Lopez

4. Haig

5. Bernal

6. Yates

7. Kuss

8. Mäder

9. Martin

10. Meintjens

