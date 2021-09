Vlaanderen kleurt rood op Europese coronakaart

Op de geüpdatete Europese coronakaart verruilde Vlaanderen zijn oranje status voor een rode. Wallonië blijft rood, Brussel donkerrood. Ook Nederland kleurt nu helemaal rood.

Niet alleen Vlaanderen en Nederland gaan erop achteruit met de vernieuwde Europese coronakaart. In Italië verdwijnt het laatste lapje groen. Duitsland moet heel wat oranje inleveren voor rood. In Frankrijk blijft de situatie grotendeels hetzelfde, over het algemeen rood, en dieprood in de zuidelijke regio’s. Spanje herwint dan weer een eerste lapje oranje tussen al het rood.

Elke donderdag publiceert het Europese Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) een update van zijn Europese coronakaart. De kaart heeft vier kleurcodes, gebaseerd op het aantal nieuwe besmettingen en het percentage positieve tests in de voorbije veertien dagen: groen, oranje, rood en donkerrood. De FOD Buitenlandse Zaken baseert zich op die kaart om haar reisadviezen vorm te geven en publiceert die op zondag. Vanaf dan zijn ze van kracht voor Belgen.

De vorige coronakaart toont Vlaanderen nog oranje. Foto: ECDC

Een land of regio krijgt kleurcode rood als het aantal nieuwe gevallen per 100.000 inwoners in de voorbije twee weken boven de 75 uitkomt én als de positiviteitsratio (het aantal positieve gevallen op 100 afgenomen tests) in diezelfde periode hoger ligt dan 4 procent. Een ander criterium om rood te kleuren, is een regionale incidentie die boven de 200 per 100.000 uitkomt, ongeacht de positiviteitsratio.

‘Hoge positiviteitsratio’

Voor Vlaanderen geldt het eerste criterium. ‘Met een incidentie van 196 zit Vlaanderen net onder de 200 per 100.000, maar de positiviteitsratio ligt er met 4,21 procent ruim boven de bovengrens’, licht biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven) toe. ‘Daarmee zitten we in een vergelijkbare situatie als die van Wallonië een paar weken geleden.’

De rode kleur kan een probleem vormen voor wie wil reizen, aldus de professor, maar dat is niet noodzakelijk zo. ‘Een aantal landen gebruiken de kleurcode van het ECDC, maar veel landen hebben een eigen systeem. Europa is een lappendeken op dat vlak.’ Zullen buitenlandse toeristen zich laten afschrikken? ‘Hoe meer groen en oranje, hoe beter voor de reputatie’, zegt Molenberghs.

‘We moeten de cijfers naar beneden halen’

Alleen zijn Vlaanderen en Wallonië niet. ‘Zowat de helft van alle Europese regio’s kleurt rood, 103 van de 211 regio’s’, weet Molenberghs. De aanhoudende donkerrode status van Brussel is hem een doorn in het oog. ‘15 regio’s in Europa hebben die kleur. Daar zijn overzeese gebieden bij, maar weinig of geen stedelijke regio’s. Zelfs Parijs is gewoon rood’, observeert hij.

• Is er wel bewijs dat mondmaskers in de klas zinvol zijn?

‘We moeten de cijfers naar beneden halen’, pleit hij, ‘maar met de nieuwe versoepelingen en de toegenomen contacten op het werk en in de scholen zie ik dat niet snel gebeuren. Tenzij de vaccinatiecampagne nog een boost krijgt.’

In Brussel kan die echt nog een verschil maken, in Vlaanderen en Wallonië verwacht Molenberghs nog een gunstig effect bij de jongeren tussen 12 en 17. ‘Met de deltavariant hebben we wel degelijk een hoge vaccinatiegraad nodig.’