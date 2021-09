Baby zwaargewond na val uit raam in Brussels opvangcentrum

Een meisje van veertien maanden is woensdagavond uit een raam van de tweede verdieping getuimeld. Dat gebeurde in een opvangcentrum voor sans papiers. Het kind verkeert intussen niet meer in levensgevaar.

‘De familie en ons team zijn in shock door wat er gebeurde. We vragen alle families hier om steeds zo goed mogelijk op de kinderen te letten’, zegt Christophe Thielens van Samusocial aan zusterkrant Het Nieuwsblad. In overeenkomst met de eigenaars van het hotel in centrum Brussel herbergt Samusocial er mensen zonder papieren. Woensdagavond voltrok zich bijna een drama met dodelijke afloop in de noodopvang.

‘De mama was eventjes naar beneden om iets te halen’, legt Thielens uit. ‘Het meisje van veertien maanden liet ze onbeheerd achter in de kamer. Er stond wat verderop een koets tegen de muur, vlakbij het raam dat geopend stond. Het meisje klauterde er in en kroop vervolgens op de vensterbank. Daar tuimelde ze twee verdiepingen naar beneden.’

Neurologie

Al snel werd het kindje opgemerkt op het voetpad door medebewoners die er worden opgevangen. Het team van Samusocial dat aan de ingang zit, belde meteen de hulpdiensten die niet veel verderop zitten. In eerste instantie werd het meisje in kritieke toestand naar het Sint-Lukasziekenhuis afgevoerd. Daar kwam ze er al snel weer bovenop, al wordt ze nog zorgvuldig in de gaten gehouden door de dienst Neurologie.