Haal alles maar uit de kast, want je mag weer feesten

Dansen mag al op trouwfeesten, straks ook in dancings. Wat is de impact op de mode?

Sinds woensdag mogen we weer dansen op huwelijksfeesten en op 1 oktober gaan ook de discotheken eindelijk weer open. Veerle Windels vertelt waar precies het plezier zit in jezelf opkleden en feesten in extravagante outfits. Een aflevering van Vandaag die u beter niet op sneakers beluistert.

Voor de beste luisterervaring en meer podcasts: download gratis onze podcast-app.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Veerle Windels | Presentatie en redactie Lise Bonduelle | Eindredactie Cathérine De Kock | Audioproductie en muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.