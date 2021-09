In een omstreden arrest zegt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat wie iets plaatst op sociale media, schuldig kan zijn wanneer hij of zij discriminerende reacties van anderen niet op tijd verwijdert.

Julien Sanchez is momenteel burgemeester van het Zuid-Franse Beaucaire voor Rassemblement National (RN), de uiterst rechtse partij van Marine Le Pen. In 2011 postte hij in volle verkiezingscampagne een ...