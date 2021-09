Door een dringende inspectie van een brug over de E313 ter hoogte van Ranst was er donderdag ernstige verkeershinder richting Antwerpen. Rond 15 uur werd de snelweg vrijgegeven. Een bestuurder had een scheur opgemerkt in de brug. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

Op de E313 richting Antwerpen was er ter hoogte van Ranst maar een beperkte doorgang voor het verkeer mogelijk door een dringende bruginspectie. Een bestuurder had een scheur in de brug opgemerkt en had de hulpdiensten verwittigd dat er mogelijk brokstukken naar beneden konden vallen. De brandweer kwam ter plaatse om de losse stukken beton van de brug te verwijderen met een voorhamer.

‘Er kwam ook een technische ploeg van ons ter plaatse. Over de stabiliteit van de brug is er geen bezorgdheid. Er zal nog een grondige inspectie volgen, maar dat zal ’s nachts of tijdens het weekend gebeuren om de verkeershinder beperkt te houden’, zegt Gilles Van Goethem van het Agentschap Wegen en Verkeer aan persagentschap Belga.

De brug bevindt zich net na de samenkomst van de E313 en de E34, waardoor op beide snelwegen al snel kilometerslange files stonden.

De brug staat al langer gekend als een probleemgeval sinds een vrachtwagen de brug in 2012 beschadigde. Daarbij kwamen brokstukken op de snelweg terecht. Ook in 2014 kwamen stukjes beton los en controleerde de brandweer de stabiliteit van de brug. Sindsdien was er nog beurtelings verkeer over de brug mogelijk.