Tim Merlier sprint naar tweede zege in Benelux Tour

De vierde etappe in de Benelux Tour is uitgedraaid op een massasprint. Tim Merlier (Alpecin-Fenix) gaf z’n concurrenten daarin het nakijken. De Zwitser Stefan Bissegger (EF Education - Nippo) behoudt de blauwe leiderstrui.

Drie renners kleurden de rit met een lange ontsnapping. Net als woensdag koos Arjen Livyns (Bingoal-Pauwels Sauzen) voor het offensief. Hij kreeg Thomas Sprengers (Sport Vlaanderen-Baloise) en de Nieuw-Zeelander Sam Bewley (Team BikeExchange) mee. Zij ontsnapten na goed 10 km en verzamelden bijna drie minuten voorsprong. Op ruim 40 km van de streep werden ze gegrepen.

Na een spervuur aan nieuwe aanvallen leken Rune Herregodts (Sport Vlaanderen-Baloise) en de Fransman Julien Duval (AG2R Citroën) wat ruimte te krijgen, maar 23 km voor de meet volgde een nieuwe hergroepering. Daarna hielden de sprintersploegen de controle richting aankomst.

De 28-jarige Merlier haalde het na 166,1 km tussen het Oost-Vlaamse Aalter en het West-Vlaamse Ardooie in een massaspurt voor de Deen Mads Pedersen (Trek-Segafredo) en de Nederlander Danny van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux). Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) en Christophe Laporte (Cofidis, Solutions Crédits) vervolledigen de top vijf. Voor Merlier is het zijn tweede dagzege deze week. Hij won eerder al de eerste etappe in het Nederlandse Dokkum.

In het algemene klassement blijft Stefan Bissegger, dinsdag winnaar van de tijdrit in het Nederlandse Lelystad, de leider. De Deen Kasper Asgreen (Deceuninck -Quick-Step) volgt als tweede op dertien seconden. Luke Durbridge (Team BikeExchange) is derde op twintig seconden. Morgen/vrijdag gaat de Belgisch-Nederlandse rittenkoers verder met een etappe over 192 km tussen Riemst en Bilzen.

Massale valpartij

De koers werd even geneutraliseerd. Na de officiële start had zich een massale valpartij voorgedaan. De wedstrijdleiding besloot daarop de wedstrijd te neutraliseren. Na enig oponthoud gaf koersdirecteur Ferdi Van Den Haute de renners weer vrije baan en vlagde de wedstrijd op gang.

‘Na zowat één kilometer koers, dus na de officiële start, vond aan de kop van het peloton een zware valpartij plaats’, verduidelijkte koersdirecteur Ferdi Van Den Haute. ‘Bijna iedereen stond te voet en daarop hebben wij beslist de wedstrijd te neutraliseren.’

‘Enkele renners kregen medische zorgen en ook de mecaniciens konden naar behoren hun werk uitvoeren. Na een kort oponthoud van zowat 10 tot 15 minuten heb ik opnieuw het startsein gegeven.’