De Afghaanse politica en vrouwenrechtenactiviste Fawzia Koofi (46) is nog in Kaboel. Tot voor kort zat zij, als een van de ver­tegenwoordigers van de Afghaanse regering, aan de onderhandelingstafel met de taliban.

On the second week of Taliban takeover of Afghanistan, on a Saturday morning while I was busy trying to arrange with some countries to help with settlement of some women at risk, my other phone which ...