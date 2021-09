Wandelpad in Californië afgesloten na mysterieuze dood van gezin

De autoriteiten in het Californische Mariposa sluiten negen wandelpaden nadat een gezin van drie er dood werd teruggevonden. ‘Er is duidelijk een gevaar’, klinkt het in een mededeling. Toch weet niemand hoe het gezin om het leven kwam.

Onderzoekers in Californië staan nog altijd voor een raadsel. Hoe kon een gezin, inclusief hun hond, om het leven komen tijdens een wandeltocht? De 45-jarige John Gerrish en zijn 30-jarige vrouw Ellen Chung werden op maandag 16 augustus door vrienden als vermist opgegeven.

Een dag later vonden speurders hun lichamen, samen met die van hun eenjarige dochter Muji en hun hond, op meer dan 1,5 kilometer van hun wagen. Ze bevonden zich op de Savage Lundy Trail in een populair bosgebied in het Sierra Nevada-gebergte in Californië, nabij Yosemite National Park.

‘We weten dat vrienden en familie wanhopig op zoek zijn naar antwoorden’, verklaarde Jeremy Briese, de lokale sherrif, aan de pers. ‘Ons team werkt dag en nacht om die te verkrijgen.’ De speurders kunnen wel al uitsluiten dat er wapens of chemische middelen in het spel zijn. Een toxicologisch rapport moet duidelijkheid brengen.

De meest waarschijnlijke piste is dat het koppel ongezuiverd rivierwater dronk. Eerder werd al gewaarschuwd voor giftige algen in de nabij gelegen Mercerrivier. Al durfde niemand te vermoeden dat je eraan kon sterven. De onderzoekers wachten nog op de testresultaten van het water dat het koppel bij zich had.

Wandelpaden gesloten

De lokale autoriteiten besloten om in afwachting daarvan geen verdere risico’s te nemen. ‘Als voorzorgsmaatregel sluiten we de wandelpaden af aangezien er zich mogelijk gevaren bevinden voor bezoekers’, verklaart een parkranger aan The San Francisco Chronicle. Negen paden en zes picknickplekken blijven zeker tot 25 september gesloten. Door brandgevaar zijn al negen nationale bossen in het noorden van Californië twee weken ontoegankelijk.