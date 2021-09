In Bilzen is een rode ibis gespot, dat is een zeldzame vogel. Mogelijk gaat om een van de vogels die vorig jaar ontsnapten uit de dierentuin van Planckendael. De rode ibis dook eerder al op in Lummen en aan de abdij van Herkenrode in Hasselt. Enkele buurtbewoners hadden vanmiddag het geluk om de zeldzame vogel in levenden lijve te aanschouwen.