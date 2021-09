Bus voor buitengewoon onderwijs komt al twee dagen op rij niet opdagen

Uren onderweg met de bus. De problematiek rond het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs is zeer actueel, en in Buggenhout is ze nu wel heel acuut. Voor de tweede dag op rij zijn kinderen niet op school geraakt. ‘Twee bussen zijn nooit opgedaagd’, zegt Jolien Roef, directeur van Richtpunt Buggenhout.

Vijf uur heen en vijf uur terug. Zolang zullen enkele leerlingen van Richtpunt Buggenhout, een provinciale school voor buitengewoon onderwijs, onderweg zijn met de bus naar school. Marijke Haemels (39) en haar dochter Emma (12) klaagden de situatie aan in deze krant. ‘Mijn dochter moet om 5.45 uur klaarstaan om de bus te pakken. Ze is vier uur onderweg.’ Sommige klasgenootjes komen er nog bekaaider van af en zitten nog een uur langer op die bus.

Maar op 2 september is de lange reistijd niet de grootste zorg van ouders. De vraag is of hun kinderen überhaupt op school geraken. ‘Onze busbegeleiders stonden in alle vroegte klaar voor de lange busrit om alle leerlingen veilig en wel op school te krijgen’, zegt directeur Jolien Roefs. ‘Het bleek tevergeefs. Twee bussen zijn nooit opgedaagd. Daardoor bleven 38 leerlingen intussen al voor de tweede dag op rij gewoon in de kou staan.’

Volgens de directeur was De Lijn vergeten om nodige bussen te bestellen voor 1 september. ‘Men (De Lijn, red.) heeft daarop een nieuwe maatschappij aangesteld. Maar die heeft duidelijk aangegeven dat ze nog niet kon instaan voor de extra busritten. Alleen… heeft De Lijn het verzuimd dat door te geven aan ons’, zegt de directeur.

Wat is daar exact misgelopen? ‘Dat is geen informatie die ik uit mijn schuif kan toveren’, zegt De Lijn-woordvoerder Karen Van der Sype. ‘We gaan dit onderzoeken.’