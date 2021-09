Podcasttips | Wie draagt zorg voor de Britney-fans?

De Standaard belooft je een wekelijkse shot cultuur in een gloednieuwe podcast. Stemopnames van een Britney-imitator zijn het mysterie in een ontroerende ode aan vriendschap, internetcultuur en buitenbeentjes. En een nieuwe generatie maakt kennis met een van de meest legendarische voorstellingen uit de Belgische podiumgeschiedenis.

Een ontroerende ode aan vriendschap. Foto: iHeartMedia

1. Fans zorgen voor Britney, maar wie draagt zorg voor de fans?

De allure van supersterren is altijd groter dan hun oeuvre. Voor hun fans vormen ze een spiegel waar ze hun hoop, twijfels en vreugde in gereflecteerd zien. Van alle sterren lijkt Britney Spears het vatbaarst voor die reflectie. Denk maar aan ‘Leave Britney alone’, de virale oerkreet uit 2008. De vlogger, die vandaag door het leven gaat als Cara Cunningham, herkende in de mentale strubbelingen van de zangeres haar moeder, zo bleek achteraf. Ook in Unread maken we kennis met een Britney-superfan.

Zijn naam is Alex. En voor hem was Britney zijn rots in de branding. Tot hij zich in 2019 van het leven beroofde. Alex’ vrienden en familie bleven verweesd achter. Schrijver en academicus Chris Stedman is een van hen. In de afscheidsbrief van zijn vriend vond hij een bijlage met stemopnames van ene Alice. Haar stem lijkt sprekend op die van hun idool. Wie is zij? En waarom kreeg Chris de link naar haar stemopnames?

‘Een van de beste podcasts van 2021’, schreef onder andere New York Magazine. Met dergelijke adelbrieven groeide de vierdelige reeks de voorbije maanden uit tot een hit. En toch had ik mijn twijfels. De zelfdoding van een vriend gebruiken als ‘inciting incident’ voor een podcastzoektocht? Dat komt akelig dicht in de buurt van uitbuiting, dacht ik met enige scepsis.

Die twijfel neemt Stedman al in de eerste vijf minuten weg door zijn schrijversimpulsen goed te benutten: met oog voor typerende anekdotes schetst hij een warm, menselijk portret van Alex. Narratieve spielerei als cliffhangers laat hij wijselijk links liggen. Of luister gewoon naar zijn stem. Hier is niets geveinsds aan.

Wat krijg je dan wel? Een ode aan vriendschap, buitenbeentjes en een menselijke zoektocht naar betekenis bij een onbegrijpelijke daad. Dat Britney Spears recent in het nieuws kwam met haar strijd tegen de bewindvoering van haar vader, maakt deze podcast extra actueel. De #FreeBritney-beweging werd in het leven geroepen door haar fans. Unread bewijst dat zij minstens zo interessant zijn als hun idool.

Beluister ‘Unread’ >

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be

De dagelijkse podcast van NRC heeft enkele uitstekende zomerreeksen. Foto: NRC Handelsblad

2. De Zuid-Chinese Zee, waar de machtsstrijd van de toekomst plaatsvindt

Alle ogen zijn momenteel gericht op Afghanistan en een pandemie die we maar met moeite bedwongen krijgen. Net dan loont het de moeite om te kijken wat er elders in de wereld speelt. Want in de schaduw van die conflicten vindt een van de belangrijkste geopolitieke verschuivingen plaats.

Voor de dagelijkse podcast van de Nederlandse krant NRC Handelsblad keek China-correspondent Garrie van Pinxteren vier afleveringen lang naar de Chinese machtsontplooiing in de Zuid-Chinese Zee. Hoe gaan de omliggende landen om met die druk? Garrie Van Pinxteren sprak met collega-correspondenten in Taiwan, Indonesië en Australië.

Van Pinxteren heeft niet de stem van een doorgedreven podcastmaker, maar haar uitgebreide kennis van de regio compenseert dat euvel. In vier afleveringen word je door kenners bijgepraat over een onderbelichte machtsstrijd die in de toekomst alleen maar relevanter zal worden.

Beluister ‘NRC Vandaag: China’s strijdtoneel’ >

Jan Decleir schitterde bijna 25 jaar geleden in ‘Ten oorlog’. Foto: De Zendelingen/Theaterfestival

3. De meest turbulente voorstelling uit de Belgische theatergeschiedenis

Topacteurs die met slaande deuren vertrekken, een slopend schrijfproces, … Nog voor Ten oorlog bijna 25 jaar geleden in première ging, had de voorstelling al een mythische status. Het toneelstuk van Luc Perceval naar een tekst van Tom Lanoye geldt als een mijlpaal in de Belgische theatergeschiedenis. Al waagde sindsdien niemand in ons land zich nog aan de 10 uur durende marathon. Enter Camping Sunset. De jonge theaterwolven zetten met ontzag, maar ook zonder scrupules hun tanden in dit stukje erfgoed.

Podcastmaker Anke Van Meer volgde de repetities en blikt met de hoofdrolspelers van toen terug op het turbulente maakproces. ‘Het is alsof je opnieuw op de eerste rij zit’, zegt Filip Tielens. Onze theaterrecensent is tevens oprichter van het productiehuis De Zendelingen en zat mee aan de basis van deze podcast. ‘Voor toneelliefhebbers zoals ik, die te jong waren voor de eerste opvoering, is het een levendige manier om kennis te maken met een van de spraakmakendste voorstellingen uit de geschiedenis. En voor zij die er bij waren is het hopelijk een herontdekking.’

Beluister ‘Ten oorlog’ >

