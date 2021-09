Met nietsontziende kracht beukte Ida, een orkaan van categorie 4, op de Amerikaanse staat Louisiana in. De storm verraste en veel evacuaties kwamen te laat. Ook dieren konden niet tijdig een veilige plek vinden om te schuilen. De orkaan veroorzaakte enorm veel schade.

Ook buiten de staat Louisiana is er veel schade. Zowel in New York als in New Jersey werd de noodtoestand afgekondigd. Het metronetwerk in New York City was zwaar verstoord en ook het luchtverkeer op de luchthaven van Newark werd tijdelijk stilgelegd.

Een verkenningsvliegtuig vloog zondag door het oog van orkaan Ida, die diezelfde dag aan land kwam in Louisiana. Op het moment van de vlucht was Ida een orkaan van categorie 4 op schaal van 5, dus zeer gevaarlijk aan het aardoppervlak. Bekijk de indrukwekkende beelden in de video hieronder.