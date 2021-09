Oproep | Wat denkt u als kandidaat-adoptieouder over de adoptiepauze?

Minister van Gezin Wouter Beke (CD&V) wil de adoptiesector en de interlandelijke adoptieregeling hervormen. Een expertenpanel stelde daarover een rapport met aanbevelingen op. Zo ligt het voorstel op tafel om interlandelijke adoptie twee jaar lang te bevriezen en om ‘kandidaat-adoptieouders te heroriënteren richting pleegzorg’. We willen graag horen hoe kandidaat-adoptieouders daar tegenover staan. Want ook wie al een bemiddelingsovereenkomst heeft, zou zich moeten heroriënteren. Wilt u ons (al dan niet anoniem) uw verhaal vertellen? Mail ons via binnenland@standaard.be, graag met uw contactgegevens. We publiceren niets zonder uw toestemming.