Koning Filip en koningin Mathilde zeggen activiteiten af na besmetting bij een van hun kinderen

Corona treft ook het koningshuis. Een van de jongste kinderen, prinses Eléonore of prins Emmanuel, is besmet met het coronavirus. Dat werd bevestigd aan onze redactie. Koning Filip en koningin Mathilde beperken hun contacten en zeggen hun geplande activiteiten af.

‘Naar aanleiding van een bevestigd covid-19-geval binnen de Koninklijke Familie hebben Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin besloten om uit voorzorg hun contacten in de komende dagen te beperken, in overeenstemming met de geldende gezondheidsvoorschriften’, zo maakt het Paleis donderdagochtend bekend in een persbericht. Aan De Standaard werd bevestigd dat een van de jongste kinderen van het gezin, prinses Eléonore of prins Emmanuel, is besmet het coronavirus.

Volgens persagentschap Belga ondergingen koning Filip en koningin Mathilde een PCR-test, waarvan de resultaten negatief waren. Toch zeggen ze hun activiteiten die deze week en volgende week maandag op de agenda stonden, uit voorzorg af. Vandaag stond onder meer een audiëntie op het programma in het kader van het burgerinitiatief ‘Be Heroes’. Vrijdag zou het koningspaar zijn opwachting maken in het Koning Boudewijnstadion bij de start van de Memorial Van Damme, en valt een bezoek van koningin Mathilde aan het Antwerspe ModeMuseum in het water.

Vertrek naar Groot-Brittannië

Eerder deze week maakte het Koningshuis bekend dat de twee oudste telgen naar het Verenigd Koninkrijk trekken. Prinses Elisabeth zal geschiedenis en politiek studeren aan het Lincoln College, dat deel uitmaakt van de universiteit van Oxford. Haar broer Gabriël trekt dit jaar naar het National Mathematics & Science College in Warwickshire, in de Engelse regio West Midlands. Het is niet bekend of ook zij mogelijk blootgesteld zijn aan het virus.