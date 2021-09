‘Adoptiepauze laat juist de kwetsbaarste kinderen in de steek’

Vlaams minister van Gezin Wouter Beke (CD&V) pleit in een nota aan de Vlaamse regering voor een adoptiepauze. Coalitiepartners N-VA en Open VLD reageren met gemengde gevoelens op het voorstel.

De adoptiesector en de visie op interlandelijke adoptie is aan een grondige herziening toe, vindt Vlaams minister van Gezin Wouter Beke (CD&V). ‘Om zo’n ingrijpende hervorming zorgvuldig voor te bereiden, is een adoptiepauze van minstens twee jaar noodzakelijk’, schrijft hij in een nota aan de Vlaamse regering waar De Standaard de hand op kon leggen. Tijdens de voorstelling van het eindrapport van het expertenpanel interlandelijke adoptie herhaalde hij die boodschap.

‘Het expertenpanel adviseert in haar eindrapport om een adoptiepauze af te kondigen. Dat is een onbesuisd idee dat net de meest kwetsbare kinderen in de steek laat’, reageert Vlaams parlementslid Lorin Parys (N-VA) op het eindrapport en het voorstel van Beke. ‘Naar schatting acht miljoen kinderen wereldwijd leven zonder gezinsopvang. Het is moeilijk, maar beter om op correcte manier de brug te leggen tussen kinderen zonder andere opties en de honderden kandidaat-adoptieouders hier, dan om adopties te pauzeren.’

‘Ook succesverhalen’

‘Wij staan open voor een debat met open vizier’, vervolgt Parys. ‘Laten we interlandelijke adoptie verbeteren waar nodig, zonder echter het kind met het badwater weg te gooien. Er zijn nog te veel kinderen die geen andere volwaardige oplossing hebben.’

Coalitiepartner in het Vlaams parlement Maurits Vande Reyde (Open VLD) heeft begrip voor de vraag naar een adoptiepauze, maar pleit voor nuance. ‘Bij de concrete uitwerking moeten we rekening houden met de ouders die al in de procedure zitten.’ Vande Reyde vindt de toon van het eindrapport dat het expertenpanel opstelde ook te negatief. ‘Niet alle interlandelijke adopties zijn het resultaat van misbruik in de herkomstlanden. Er zijn ook succesverhalen’, zegt hij.

‘Het welzijn van het kind moet prioritair zijn’, vervolgt Vande Reyde. ‘Dat vraagt een nieuwe manier van denken en handelen. Kandidaat-ouders zijn daar echter een partner in. De procedure is emotioneel en financieel loodzwaar, daar begin je niet lichtzinnig aan. Er is op zich niets verkeerd met een kinderwens in een warm nest, integendeel. Het mag alleen niet het leidende motief zijn in de procedure. Daarom moeten de mogelijkheden van pleegzorg meer in de verf gezet worden.’

Poolsysteem

Zowel het expertenpanel als minister Beke stelt voor om niet langer met wachtlijsten te werken voor kandidaat-adoptieouders, maar om ze mee op te nemen in een pool met kandidaat-pleegouders. Lorin Parys vindt dat idee niet doordacht. ‘Bij pleegzorg zijn er meer kinderen die een gezin zoeken dan er kandidaat-pleegouders zijn. Daarom werkt zo’n systeem’, meent hij. ‘Bij adoptie zijn er meer kandidaat-adoptieouders dan er kinderen in het buitenland zijn die in aanmerking komen voor adoptie. Zo’n poolsysteem zou tot willekeur en conflicten tussen kandidaat-adoptieouders leiden.’

Oorspronkelijk zou minister Beke zijn nota vrijdag voorleggen aan de Vlaamse regering. Op vraag van N-VA en Open VLD werd de voorstelling ervan uitgesteld. Er zal eerst verder overleg gepleegd worden tussen de meerderheidspartijen. De nota die volgende week vrijdag op tafel zal liggen, kan er dus nog anders uitzien.