New York roept noodtoestand uit door hevige regen

Na de burgemeester van de stad New York heeft ook de gouverneur van de gelijknamige staat de noodtoestand uitgeroepen wegens de zware regenval door tropische storm Ida. Op de US Open tennis moesten veel wedstrijden uitgesteld worden.

‘Ik kondig de noodtoestand af om New Yorkers te helpen die getroffen zijn door de storm’, meldde gouverneur Kathy Hochul op Twitter. ‘Blijf alstublieft van de wegen af en vermijd onnodig reizen.’

Eerder riep burgemeester Bill de Blasio al de noodtoestand uit voor de stad New York. Hij riep de bevolking van de miljoenenmetropool op om binnen te blijven.

De autoriteiten waarschuwen voor plotse overstromingen. ‘Ga niet op straat en laat de hulpdiensten hun werk doen.’ Zo’n 5.300 gezinnen in de stad zitten zonder stroom.

De Blasio riep ook op om de metro niet te nemen en niet met de auto te rijden. Op de luchthaven van Newark, een van de drie grote luchthavens van de stad, is het vliegverkeer verstoord.

Dak tennisstadion kan regen niet slikken

Ook bezoekers van het US Open-tennistornooi in New York kregen op hun telefoon een noodalarm binnen, met de oproep om niet de straat op te gaan vanwege een ‘gevaarlijke en levensbedreigende situatie’. De organisatie moest woensdag een groot aantal partijen onderbreken en uitstellen. Alleen op de overdekte banen kon getennist worden, al kon het dak van het Louis Armstrong-stadion de overvloedige regenval niet aan.

De partij tussen Diego Schwartzman en Kevin Anderson moest tot twee keer toe worden onderbroken, omdat de harde wind ervoor zorgde dat de regen via de open hoeken van het stadion alsnog op de baan belandde. Schwartzman en Anderson maakten hun partij na middernacht af in het Arthur Ashe-stadion, de hoofdbaan op Flushing Meadows die wel helemaal afgesloten kan worden. De Argentijn Schwartzman won in drie sets: 7-6 (7/4), 6-3 en 6-4.