Ex-wereldkampioen Kimi Raikkonen kondigt afscheid Formule 1 aan: ‘Tijd voor nieuwe dingen’

Kimi Raikkonen stopt met Formule 1 na dit seizoen. De Fin debuteerde in 2001 bij het team van Peter Sauber en werd in 2007 wereldkampioen. De nu 41-jarige coureur is de meest ervaren F1-rijder op de grid, maar maakt geen denderend seizoen mee bij Alfa Romeo in 2021. ‘Het was geen makkelijke beslissing.’

‘This is it’, schreef Raikkonen op Instagram. ‘Dit wordt mijn laatste seizoen in de Formule 1. Dit is een beslissing die ik afgelopen winter heb genomen. Het was geen makkelijke beslissing, maar na dit seizoen is het tijd voor nieuwe dingen. Ook al is het seizoen nog bezig, ik wil mijn familie bedanken, al mijn teams, iedereen die betrokken is geweest bij mijn racecarrière en vooral de geweldige fans die al die tijd voor me hebben geknokt. De Formule 1 komt misschien tot een einde voor mij, maar er is nog veel meer in het leven dat ik wil ervaren en waarvan ik wil genieten.’

Veertien jaar geleden kroonde Räikkönen zich in een Ferrari tot wereldkampioen in de koninginnenklasse van de autosport. ‘Iceman’, die op 17 oktober zijn 42e verjaardag viert, is de huidige veteraan onder de F1-piloten. Tot dusver reed hij 342 GP’s. Hij boekte 21 zeges, behaalde 18 poleposities, reed 46 snelste rondes in een race en verwierf 103 podiumplaatsen sinds zijn debuut in de GP van Australië in 2001, in een Sauber. Verder kwam Räikkönen in actie voor McLaren en Lotus.

Sinds 2019 rijdt de Fin voor Alfa Romeo. Voor de Grote Prijs in het Nederlandse Zandvoort van komend weekend staat hij na twaalf GP’s op de 17e plaats in de WK-stand.