Olympisch kampioen Thomas Briels stopt als Red Lion: ‘Afscheid nemen hoort bij het leven’

Hockeyspeler Thomas Briels (34) stopt als international. Dat heeft zijn management woensdag bekendgemaakt. Briels, die 359 caps achter zijn naam heeft, behaalde op de afgelopen Olympische Spelen de gouden medaille met de Red Lions. In 2018 hielp hij de Lions ook aan de wereldtitel, een jaar later gevolgd door de Europese titel. Met de nationale ploeg won hij tevens de laatste editie van de Hockey Pro League.

Het boegbeeld van de nationale ploeg was erbij op de Spelen van Peking (2008 - 9e plaats), Londen (2012 - 5de plaats), Rio de Janeiro (2016 - 2de plaats) en Tokio (2020 - 1ste plaats). Briels droeg jarenlang de aanvoerdersband. Voor de voorbije Spelen werd de speler van het Nederlandse Oranje-Rood aangeduid als reserve, maar uiteindelijk leverde hij nog een grote bijdrage aan de olympische titel.

‘Afscheid nemen is nooit gemakkelijk, maar het maakt deel uit van het leven. Na 15 jaar en 359 caps heb ik beslist als olympisch kampioen te stoppen bij de Red Lions’, verklaarde Briels op Instagram. ‘Aan mijn ploegmaats, mijn beste vrienden: ik was droevig toen ik maandag voor de laatste keer met jullie in de kleedkamer zat. (...) We hebben samen geschiedenis geschreven en voor herinneringen gezorgd. Jullie zitten voor eeuwig in mijn hart.’ Briels bedankte verder ook nog zijn familie en geliefden, de supporters en ‘de staf en al diegenen achter de schermen’.