Francis Ford Coppola waagt nieuwe poging om droomfilm te maken

Al meer dan twintig jaar droomt hij van ‘Megalopolis’, Francis Ford Coppola. En daarvoor heeft de 82-jarige regisseur wel iets over, zoals honderd miljoen dollar van zijn eigen geld.

De regisseur van The god­father en Apocalypse now heeft aangekondigd dat hij een nieuwe poging wil doen om zijn ambitieuze filmproject, een groots epos dat zich afspeelt in een alternatief New York, te realiseren. En daarvoor is hij bereid ook in eigen zak te tasten. ‘Ik kan tot honderd miljoen dollar investeren. Als er niks anders opzit, zal ik dat doen’, zei hij aan Deadline.

De regisseur vatte het project aan in de jaren 80, maar om diverse redenen kwam het nooit van de grond. Coppola heeft zijn pijlen gericht op kleppers als Cate Blanchett, Michelle Pfeiffer, Oscar Isaac, Zendaya, Jessica Lange en James Caan, een vertrouwd gezicht in zijn films. In de herfst van 2022 wil hij beginnen te draaien.