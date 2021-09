Amerikaans Hooggerechtshof blokkeert abortuswet Texas niet

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft in spoedzitting geweigerd om zich uit te spreken tegen de wet die abortus vanaf zes weken verbiedt.

Vijf van de negen rechters in het Hooggerechtshof beslisten om het noodverzoek naast zich neer te leggen van abortus- en vrouwenrechtenorganisaties om de strengere abortuswet tegen te houden. De uitspraak is geen verrassing, aangezien de rechters zich ook niet over de wet uitgesproken hadden voor die woensdag in werking trad. In het Hooggerechtshof hebben de conservatieve rechters een duidelijke meerderheid.

Een abortus wordt door de nieuwe wet verboden zodra de hartslag van het embryo wordt geregistreerd, na ongeveer zes weken. Op dat moment weten de meeste vrouwen nog niet dat ze zwanger zijn. Er is bovendien geen uitzondering mogelijk als er sprake is van verkrachting of incest. Enkel als de gezondheid van de vrouw in gevaar is kan er een uitzondering gemaakt worden. Meer dan 85 procent van alle abortussen die tot nu in Texas worden uitgevoerd, gebeuren na die termijn van zes weken.

De wet pas in een republikeins offensief tegen de abortuswetgeving. Een tiental Amerikaanse staten, waaronder Louisiana en Georgia, ging Texas al voor bij het verbieden van abortus zodra de hartslag van de foetus waarneembaar is, rond de zesde week van de zwangerschap. Al die wetten werden vernietigd omdat ze in strijd zijn met het precedent dat het Hooggerechtshof in 1973 stelde in de zaak Roe tegen Wade. Dat bevestigde het recht op abortus zolang de foetus niet levensvatbaar is, tot 22 à 24 weken zwangerschap.