Tweede medaille voor Tim Celen op de Paralympische Spelen

Tim Celen (MT2) heeft op de Paralympische Spelen in Tokio de zilveren medaille veroverd in de wegrit. Het goud ging naar de Chinees Chen Jianxin (MT1). Het is al de dertiende Belgische medaille op de Paralympische Spelen, en de tweede voor Celen, die eerder brons haalde in de tijdrit.

Celen legde de 26,4 kilometer af in 52:15. Halfkoers reed hij in vierde positie, op zeven tellen van het trio koplopers. Maar in het tweede deel van de wegrit rukte hij op. De Chinees Chen Jianxin, dinsdag ook al de primus in de tijdrit, snelde naar het goud en reed solo over de meet. Celen eindigde als tweede op 1:08, voor de Colombiaan Juan Jose Betancourt Quiroga (op 1:34).

De 23-jarige Celen ging dinsdag op de Paralympische Spelen met het brons aan de haal in de tijdrit.

Dertiende medaille

Het is de dertiende Belgische medaille op deze Paralympische Spelen. In de paradressuur was er eerder tweemaal goud voor Michèle George (graad V) en tweemaal brons voor Manon Claeys (graad IV). Tafeltennisser Laurens Devos (klasse 9) won goud, tafeltennisser Florian Van Acker (klasse 11) en de tandem Griet Hoet en pilote Anneleen Monsieur (1.000m tijdrit op de piste, WB-klasse) brons.

Voorts was er de zilveren plak voor wielrenner Ewoud Vromant (MC2) in de tijdrit op de weg. Rolstoelspurters Peter Genyn (zilver) en Roger Habsch (brons) veroverden eremetaal op de 200 meter (T51). Handbiker Maxime Hordies (MH1) en Celen (MT2) voegden daaraan het brons toe in de tijdrit. Met tot dusver dertien medailles doet de Belgische delegatie al zeker beter dan het aantal medailles van vijf jaar geleden op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro (11).