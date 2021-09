Geen nachttrein tussen Malmö en Brussel

De plannen om volgend jaar een nachttrein te laten rijden tussen de Zweedse stad ­Malmö en Brussel gaan (voorlopig) niet door, omdat er geen enkele ­gegadigde is om de lijn uit te baten. Dat heeft het Zweedse ministerie van Infrastructuur woensdag aangekondigd.

Het ministerie had na een ­haalbaarheidsstudie een aanbesteding gelanceerd voor het traject Malmö-Keulen-Brussel – een route die acht uur in beslag zou nemen. Maar het traject werd niet ­toegewezen omdat er geen enkel bod is binnen­gelopen, staat op de website van het ministerie te ­lezen.

Volgens de actiegroep Back on Track Belgium was de route niet aantrekkelijk genoeg, omdat er in Duitsland en België geen staatssteun is voor de nachttrein. In Zweden is die er wel, omdat de regering de route als ‘van publiek belang’ aanduidde. Maar het traject ‘dat niet door de publieke dienst gedekt wordt’ (van de Deens-Duitse grens tot Brussel) is volgens de actiegroep te lang.

Ondertussen werd wel een tweede route aanbesteed. De Zweedse spoorwegmaatschappij SJ zal vanaf augustus 2022, en voor minstens vier jaar, een nachttrein inzetten tussen de Zweedse hoofdstad Stockholm en Hamburg, in het noorden van Duitsland. Die reis zou 12 à 13 uur duren, en er zou ­elke dag een trein rijden in beide richtingen.