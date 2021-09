Cristiano Ronaldo breekt record interlandgoals

De Portugese voetballer Cristiano Ronaldo (36) heeft woensdagavond het mondiale record voor meeste interlandgoals verpulverd. Dat deed hij in het WK-kwalificatieduel van Portugal tegen Ierland. Hij maakte er zijn 110de en 111de doelpunt.

De goals van Ronaldo kwamen er in extremis (89 en 90 + 6) en zorgden er uiteindelijk voor dat Portugal met 2-1 won van Ierland. Beide goals waren kopbaldoelpunten.

‘Ik kan niet eens beginnen met me uit te drukken in woorden’, schreef de aanvaller na de match op Instagram. ‘Van alle records die ik tijdens mijn carrière heb gebroken - en dat zijn er gelukkig een paar geweest - is deze voor mij heel speciaal en staat hij zeker op de plank van de prestaties waar ik echt trots op ben.’

Ali Daei

De sterspeler is ook lovend voor vorig recordhouder Ali Daei. ‘[Hij] heeft de lat zo hoog gezet, dat zelfs ik op een gegeven moment dacht dat ik hem misschien nooit zou kunnen inhalen. Felicitaties aan de ‘Shariar’ om het record zo lang te houden, en bedankt dat je altijd zoveel respect voor me hebt getoond elke keer dat ik scoorde en dichter bij het ongelofelijke nummer kwam.’

Eind juni evenaarde Ronaldo tijdens het Europees Kampioenschap (EK) al het vorige record dat met 109 goals op de naam van Iraniër Ali Daei stond. De voormalige voetballer wenste Ronaldo toen proficiat. ‘Ik ben vereerd dat deze opmerkelijke prestatie toebehoort aan Ronaldo - de grote voetbalkampioen en zorgzame humanist die levens over de hele wereld inspireert en beïnvloedt’, schreef hij op sociale media.

Ronaldo haalde onlangs nog de media toen bleek dat hij zijn carrière zal voortzetten bij ex-club Manchester United.

Andere topscoorders

De Portugees zal het record naar alle waarschijnlijkheid lang kunnen vasthouden. Op plaats drie en vier van meeste interlandgoals staan nu de Maleisiër Mokhtar Dahari met 89 en de Hongaar Ferenc Puskás 84. Beide voormalige voetballers zijn intussen overleden.

Pas vanaf plaats acht is er sprake van actieve spelers. Die plaats wordt gedeeld door de Argentijn Lionel Messi en Emirati Ali Mabkhout.

De Belgische topspeler Romelu Lukaku staat op plaats 23 met 64 interland goals.

Record meeste caps

Woensdagavond kwam Ronaldo ook nog dichtbij een ander record. Hij telt nu 180 caps wat een evenaring is van de Spanjaard Sergio Ramos. Beide spelers zijn momenteel houder van het Europese record van meeste caps.

Het wereldrecord staat echter op naam van de Maleisiër Soh Chin Ann, die tussen 1969 en 1984 195 caps verzamelde.