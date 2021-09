Amerikanen beloven Oekraïne 60 miljoen dollar extra militaire steun

De Amerikaanse president Joe Biden heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski extra steun toegezegd in het conflict van Oekraïne tegen Rusland. De Amerikanen trekken opnieuw miljoenen uit.

‘De Verenigde Staten blijven vastberaden om de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne te steunen tegen de Russische agressie’, zei Biden tijdens een bezoek van zijn Oekraïense ambtgenoot aan het Witte Huis.

De Amerikanen kondigden een nieuw steunpakket ter waarde van 60 miljoen dollar aan, voor militair materiaal. Sinds 2014 hebben de VS al 2,5 miljard dollar steun toegezegd voor Oekraïne. Dit jaar staat de teller al op 400 miljoen, zo blijkt uit een gezamenlijke verklaring. Zelenski en Biden kwamen woensdag samen in het Witte Huis. Het ging om de eerste face-to-face meeting sinds die laatste president van de VS werd.

Oekraïne en Rusland staan op gespannen voet sinds Rusland in 2014 het Krim-schiereiland van Oekraïne annexeerde. Moskou steunt verder rebellen in delen van de regio’s Donetsk en Loehansk. Daar vecht het Oekraïense leger nu al zeven jaar tegen separatisten. Volgens schattingen van de Verenigde Naties zijn daarbij al 13.000 mensen gedood.

Pijplijn

Zelenski en Biden bespraken ook de bouw van de controversiële Russische pijplijn Nord Stream 2. De VS vrezen dat het Kremlin de pijplijn zal misbruiken tegenover Europese landen, waaronder Oekraïne, die er gas van zullen afnemen. Bovendien laat Nord Stream 2 de Amerikaanse bondgenoot Oekraïne links liggen en loopt het land zo inkomsten mis. In mei besliste de Amerikaanse regering echter om de sancties tegen de pijplijn (tijdelijk) te laten vallen, niet omdat zijn regering de sancties ongerechtvaardigd vond, maar om Duitsland te vriend te houden. Op de Groenen na wil geen enkele Duitse politieke partij dat de bouw van de laatste meters van die gaspijplijn wordt stop­gezet.

Nu zeggen Oekraïne en de VS in een gezamenlijke verklaring dat ze zich allebei verzetten tegen het project en zich inzetten om de gasleveringen aan Oekraïne te diversifiëren.