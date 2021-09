Rode Duivels openen kwalificatiedrieluik met verplaatsing naar Estland

De Rode Duivels staan donderdagavond (20u45 Belgische tijd) in hoofdstad Tallinn tegen Estland voor hun eerste duel in het drieluik in de WK-kwalificaties van september. Nadien volgen er in groep E nog duels met Tsjechië (zondag in Brussel) en Wit-Rusland (8 september in Kazan).

Met zeven op negen zijn de Belgen in het voorjaar degelijk gestart aan de WK-kwalificaties, al bleef onze nationale trots vooral in Tsjechië (1-1) onder de verwachtingen en was er daar een klasseflits van Romelu Lukaku op het uur nodig om een punt uit de brand te slepen. In eigen huis werd er vlot gewonnen van Wales (3-1) en Wit-Rusland (8-0). Voor het komende drieluik moet een negen op negen het uitgangspunt zijn en dan komt Tsjechië al op minstens zes punten te staan, met nog slechts twee duels in november (thuis tegen Estland en als afsluiter in Wales) in het verschiet. Wales volgt met een wedstrijd minder op vier punten van de Belgen en zou wel eens de belangrijkste uitdager in de strijd om groepswinst kunnen worden.

De Rode Duivels zijn allesbehalve op volle sterkte afgereisd naar Estland en het lijstje met afwezigen is intussen wel erg lang aan het worden. Dries Mertens, Kevin De Bruyne en Jérémy Doku konden vanwege blessures niet opgeroepen worden, Thomas Vermaelen kan vanwege coronamaatregelen de reis vanuit Japan niet maken. Intussen moesten ook Thorgan Hazard en Hannes Delcroix geblesseerd afhaken, terwijl Jan Vertonghen en Thomas Meunier er tegen Estland uit voorzorg niet bij zijn, maar wel bij de selectie blijven, met het oog op de komende twee interlands. Yari Verschaeren en Charles De Ketelaere zijn dan weer met de nationale beloften afgereisd naar Turkije. Van de 31 opgeroepen spelers blijven er zo 25 over voor het duel tegen Estland. Dennis Praet heeft vanwege het afhandelen van zijn transfer naar het Italiaanse Torino dan weer wat achterstand opgelopen.

Onuitgegeven elftal in Talinn?

Bondscoach Roberto Martinez herhaalde woensdag nog eens dat geen enkele speler drie keer negentig minuten zal spelen en aangezien de wedstrijd tegen EK-ganger Tsjechië de lastigste klip zal zijn, komt er mogelijk in Tallinn een onuitgegeven elftal aan de aftrap.

Onderschatting is echter altijd gevaarlijk, ook al is de tegenstander de nummer 110 van de wereld. Estland, met twee wedstrijden op de teller puntenloos laatste in de groep, won begin juni drie oefeninterlands op rij en ook bij de vorige confrontatie in Tallinn in juni 2017 werd het geen walk-over. In de WK-kwalificaties werd er toen met 0-2 gewonnen, in de wedstrijd die zowat het begin van het einde inluidde voor Radja Nainggolan bij de nationale ploeg. De middenvelder kwam destijds te laat op de theoretische bespreking en werd vervolgens door Martinez de hele wedstrijd op de bank gehouden. Niet veel later kondigde Nainggolan zijn afscheid bij de nationale ploeg aan, waar hij later op terugkwam. Uiteindelijk ging Nainggolan niet mee naar het WK in Rusland en betekende dat zijn definitieve einde bij de nationale elf.