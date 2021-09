Paal behoedt Van Gaal voor nederlaag bij rentree als bondscoach van Oranje

Nee, Louis van Gaal is na twee trainingen aan het hoofd van Oranje (nog) geen wonderdokter. Met een beetje pech was hij zijn derde periode als bondscoach van Nederland met een nederlaag in een belangrijke WK-kwalificatiematch begonnen, maar de paal hield Erling Haaland en zijn Noren van de 2-1.

Van Gaal liet zich wel meteen gelden. Hij greep terug naar de oer-Hollandse 4-3-3 waar voorganger Frank de Boer komaf mee maakte. Van Gaal gaf PSV’er Cody Gakpo (22) en Feyenoord-doelman Justin Bijlow (23) ook hun allereerste basisplek bij de nationale ploeg. Gewaagd, want Nederland had nood aan een goed resultaat na een eerdere uitschuiver in Turkije. Bijlow kon aanvankelijk de op de tegenaanval doorgebroken Erling Haaland nog van een goal houden, maar doordat uitgerekend Gakpo even later nogal laks de buitenspelval ophief, kreeg de Dortmund-spits een tweede kans en deze keer was het wel prijs.

Een verdediger van AA Gent deed Van Gaal op slag van rust opgelucht ademhalen, want Andreas Hanche-Olsen devieerde een voorzet ongelukkig in de loop van Davy Klaassen voor de 1-1. Na rust was de grootste kans voor Noorwegen, maar de paal hield Haaland van een tweede treffer. Zo begint Nederland zijn kwalificatiecampagne met een magere zeven op twaalf. Van Gaal weet dat er de komende dagen thuis tegen Montenegro en Turkije maar beter gewonnen kan worden.