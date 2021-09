Miljoen huizen nog steeds zonder stroom door orkaan Ida

De autoriteiten in de Amerikaanse staat Louisiana waarschuwen inwoners die gevlucht waren voor Ida om nog niet meteen terug te keren. Behalve de massale stroomuitval is ook de toevoer van drinkwater nog te onzeker.

Drie dagen nadat Ida, toen een orkaan van categorie 4, aan land is gekomen, zitten nog miljoenen huizen en bedrijven in Louisiana en Mississippi zonder elektriciteit. In het oosten van New Orleans is de stroom wel al hersteld.

Mensen die geëvacueerd waren blijven daarom beter nog even weg, waarschuwen de lokale autoriteiten. Behalve het gebrek aan stroom dreigt er ook een tekort aan drinkbaar water, terwijl er een waarschuwing voor hoge temperaturen geldt. Mogelijk duurt het nog weken voor alle voorzieningen in de getroffen gebieden hersteld zijn.

Intussen zijn al zeker zes mensen overleden door het noodweer en wordt er nog steeds gezocht naar vermisten. In New Orleans viel de schade al bij al mee, dankzij de dijken die er werden gebouwd na de verwoestende doortocht van orkaan Katrina in 2005. Vrijdag komt president Joe Biden aan in New Orleans om er de schade te overzien.