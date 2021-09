Hazard en Martinez willen EK-teleurstelling achter zich laten: ‘We kunnen zeker nog grote toernooien winnen’

De Rode Duivels zijn vandaag aangekomen in Tallinn waar ze morgen tegen Estland zullen aantreden. Zowel kapitein Eden Hazard als bondscoach Roberto Martinez laten uitschijnen dat de kwalificatie de prioriteit is.

Eden Hazard was bij zijn eerste woorden meteen duidelijk. ‘We moeten gefocust zijn van begin tot eind. We hebben misschien betere spelers maar wij spelen uit en zij zullen hun thuismatch sowieso willen winnen. Elke match is 50/50 bij aanvang. Er is ook niet zo veel veranderd in onze ploeg waardoor we kunnen terugvallen op onze ervaring. Het gaat gewoon om matchen winnen en dat gaan we ook proberen te doen.’

‘Niets gehoord van Juventus’

Bovendien gaf Hazard aan dat hij zeker nog niet op de terugweg is. ‘Ik ben zeker nog niet op de terugweg, want ik wil er volgend jaar in Qatar gewoon nog bij zijn. We moeten alles stap voor stap bekijken en dan zien we wel. Maar ik ben blij met de jeugd. Als zij goed zijn, zal het natuurlijk eenvoudiger zijn om er een punt achter te zetten’, aldus Hazard, die nooit met een mogelijke overgang naar Juventus in zijn hoofd heeft gezeten. ‘Ik heb het zien passeren in de media, maar ik heb er nooit echt over nagedacht of iets concreets over gehoord. Ik focus mij op Real Madrid en op de Rode Duivels.’

Zeker omdat Hazard naar eigen zeggen zeer tevreden is in de Spaanse hoofdstad. ‘Natuurlijk kan men pas echt tevreden zijn als men veel speelt en veel doelpunten maakt. Laat dat nu net zijn wat mij niet gegund werd. Het maakt me niet veel uit wat anderen denken want van mezelf weet ik dat ik in staat ben tot goeie dingen. Bovendien kan het al eens gebeuren dat je op de bank start als er iemand anders invalt en dan ook scoort. Zeker bij een grote club als Real is het ook niet vanzelfsprekend om altijd te mogen starten’, ging Hazard verder.

‘We kunnen zeker nog grote toernooien winnen’

De Real Madridspeler gelooft er trouwens ook nog in dat de Duivels in staat zijn om nog als winnaar uit een groot toernooi te komen. ‘Ik denk wel dat we nog iets moeten kunnen winnen. We beschikken over veel talent in onze ploeg en onze spelers zijn ook in de grootste competities aan de slag. De oudere spelers worden binnenkort ook opgevangen door de jeugd.’

Het is die jeugd waar bondscoach Roberto Martinez al heel positief over is. En misschien krijgen de komende dagen ook meer jeugdspelers hun kans nu Jan Vertonghen en Thomas Meunier morgen al zeker niet zullen starten. ‘Vanaf zondag reken ik weer op Vertonghen en Meunier, en ook Praet heeft door zijn late transfer naar Torino wat achterstand opgelopen. De anderen, waaronder ook de jongere spelers, ogen klaar om te spelen. Ik kan alleen maar tevreden zijn over de manier waarop ze trainen’, gaf Martinez aan.

Ook de bondscoach benadrukt de kwalificatie voor het WK. ‘Morgen is de overwinning hetgeen wat telt. En hopelijk kunnen we ook op een mooie manier winnen. De uitschakeling van twee maanden geleden blijft een teleurstelling maar we moeten verder. Alleen met matchen te winnen kan je je daar als groep over zetten en dat is dus ook wat we in deze kwalificatiecampagne gaan doen. De kwalificatie is onze prioriteit’.

Veel ogen zullen opnieuw gericht zijn op Romelu Lukaku, die zondag tegen Tsjechië wellicht zijn honderdste interland zal spelen. ‘Lukaku zit momenteel in de beste periode van zijn carrière. Als Romelu speelt, is er vrijwel altijd een garantie op goals’, aldus Martinez, die ook nog iets over Benteke zei. ‘Benteke is een zeer ervaren voetballer. We hebben al gepraat en spelers moeten wat mij betreft ontevreden zijn als ze niet mogen spelen. Dat is de enige juiste ingesteldheid. In het verleden heeft Benteke al meermaals getoond en bewezen dat ik op hem kan rekenen en dat hij klaar is als ik hem nodig heb’.