Massale ontvoeringen in Congo en Nigeria

Zo’n 80 mensen in het oosten van Congo en zo’n 70 scholieren in Nigeria zijn ontvoerd. In Congo zouden islamistische rebellen achter de aanval zitten.

In het oosten van de Democratische Republiek Congo hebben vermeende islamistische militanten een beveiligd konvooi van zo’n honderd voertuigen aangevallen dat op weg was tussen de steden Beni en Butembo, op zo’n 60 kilometer van elkaar. Zestien voertuigen werden volgens getuigen in brand gestoken, meldt Reuters. Volgens Jean-Paul Ngahangondi, een parlementslid uit de provincie Noord-Kivu, zijn zo’n 80 mensen vermist.

Ngahangondi bekritiseerdede trage respons van het leger. ‘Het leger wacht af tot rebellen de bevolking uitgemoord hebben en gaat dan pas achter hen aan’, zei hij tegen Reuters. In het oosten van Congo, aan de grens met Rwanda en Oeganda, zijn verschillende gewapende groeperingen actief, die geregeld aanvallen uitvoeren. Sinds begin mei geldt de krijgswet in de provincies Ituri en Noord-Kivu en zijn er legergeneraals aan de macht.

Zowel provinciaal parlementslid Ngahangondi als de woordvoerder van de Congolese regering, Patrick Muyaya, wijst de vinger naar de Allied Democratic Forces (ADF), een rebellengroepering uit Oeganda die in de laatste paar jaar al duizenden slachtoffers gemaakt zou hebben. Hoewel IS veel van die aanslagen opeist, is er volgens experts van de Verenigde Naties onvoldoende bewijs dat IS enige controle heeft over de acties van de ADF.

Scholen gesloten in Nigeria

Ook in het noordwesten van Nigeria is een grote groep kinderen ontvoerd bij een aanval uit op een middelbare school. Volgens de eerste berichten zou het gaan om 73 leerlingen. Het is nog niet duidelijk wie achter de ontvoering zit.

De school, die zo’n 500 leerlingen telt, bevindt zich in Kaya, in de landelijke provincie Zamfara. Die regio wordt geregeld geteisterd wordt door massa-ontvoeringen. In de voorbije jaren waren dergelijke massa-ontvoeringen een tactiek van islamistische militanten, maar ook gewapende bendes die losgeld vragen zitten soms achter de kidnappingen.

Alle scholen in Zamfara werden opgeroepen te sluiten, zei een commissaris van de Nigeriaanse regering aan Reuters.