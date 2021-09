Te koop: triceratops

‘Big John’, het grootst bekende, vrijwel intacte skelet van een triceratops, komt onder de hamer. De toekomstige eigenaar moet er niet alleen zo’n 1,5 miljoen euro, maar ook wel wat ruimte voor over hebben: de schedel van ‘Big John’ alleen al is 2,26 meter lang.

Het befaamde Parijse veilinghuis Drouot staat in voor de verkoop van het triceratops-skelet. ‘Big John’ wandelde ruim 66 miljoen jaar geleden over het aardoppervlak in wat nu de Amerikaanse staat South Dakota is. Daar werd het geraamte in 2014 opgegraven. Paleologen zijn erin geslaagd zo’n 200 beenderen terug te vinden, ongeveer 60 procent van het volledige skelet. ‘Big John’ werd vernoemd naar de eigenaar van de grond waar de beenderen ontdekt werden.

Eind oktober komt Big John onder de hamer. De triceratops zal naar schatting tussen de 1,2 en 1,5 miljoen euro opbrengen, vertelde veilingmeester Alexandre Giquello aan het Franse persbureau AFP. Waar vroeger vooral musea een dergelijk geraamte zouden kopen, zijn er nu steeds meer individuele kopers voor overblijfselen van dinosaurussen, al blijven die eerder de uitzondering. Volgens Giquello zijn er wereldwijd zo’n tien potentiële kopers die én interesse in dit soort stukken hebben, én het geld ervoor kunnen neerleggen, én voldoende plaats hebben voor het gevaarte, waarvan de schedel alleen al meer dan 2,5 meter lang en 2 meter breed is.

Triceratopsen waren planteneters uit de late Krijtperiode. Net als de meeste dinosaurussen stierven ze 66 miljoen jaar geleden uit, wellicht als gevolg van een meteorietinslag.