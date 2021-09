De taliban bereiden woensdag in Kandahar, in het zuiden van Afghanistan, een militaire parade voor waarin ze defileren met het militair materieel dat ze hebben buitgemaakt. Het gaat vooral om materieel dat de VS aan de verslagen Afghaanse regering hadden geschonken.

Een lange stoet Humvees en andere Amerikaanse legervoertuigen trok woensdag langzaam via een van de hoofdwegen door de stad. Op de meeste voertuigen was de wit-zwarte talibanvlag te zien. In de buitenwijk Ayno Maina reden ook talibanstrijders met vrachtwagens die tijdens het 20 jaar durende conflict werden gebruikt door de VS, de NAVO en de Afghaanse strijdkrachten. Er werd ook minstens één Blackhawk-helikopter boven de stad waargenomen.