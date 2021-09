Roglic trekt Vuelta naar zich toe in loodzware bergetappe

Primoz Roglic heeft in de zeventiende etappe zijn derde ritzege van deze Vuelta gepakt. Samen met Egan Bernal reed hij op zestig kilometer van de streep weg van de rest. Op de slotklim buiten categorie reed de 31-jarige Sloveen daarna Bernal uit het wiel. Hij pakt ook de rode leiderstrui en heeft zichzelf op weg gezet naar een derde eindzege op een rij in de Vuelta.

De zeventiende rit in de Vuelta was een loodzware bergetappe. Heel wat renners hadden hun zinnen gezet op de vroege vlucht, maar aanvankelijk geraakte niemand weg. Na dik tachtig kilometer reed dan toch een grote groep renners weg, met daarbij één Belg: Sylvain Moniquet. Verder waren Nieve, Trentin, Aru, Van Baarle, De La Cruz en Henao de bekendste namen in de ontsnapping. Maar ver geraakten ze niet. Het peloton lag op vinkenslag en greep ook deze vluchters snel weer bij de lurven.

Rode trui Christian Odd Eiking kwam al snel in de problemen bergop. Jumbo-Visma en Ineos Grenadiers hadden dat in de smiezen en op zestig kilometer van de streep viel Egan Bernal aan. De Colombiaan kreeg het gezelschap van niemand minder dan Primoz Roglic. Verder kon er niemand het duo volgen. Eiking zag zo een einde komen aan zijn rode droom. In de afdaling van de Collada Llomena kwam de Noor dan ook nog eens ten val. Bernal moest ook even uit de klikpedaal door het natte wegdek tijdens de afdaling.

Solo van zeven kilometer bergop

Op veertig kilometer van de streep reed Roglic al virtueel in de rode trui. Samen met Bernal diepte hij zijn voorsprong verder uit. Op de slotklim, de Lagos de Covadonga, kletste Roglic zijn de Colombiaan uit het wiel. Roglic reed na een solo van zeven kilometer juichend over de streep en pakte naast de ritzege ook opnieuw de rode trui. De Sloveen lijkt op weg naar de derde eindzege in de Vuelta op een rij.

In het peloton nam Bahrain-Victorious op de slotklim het commando over voor kopman Jack Haig, die zesde stond in het klassement. Een groepje met onder andere Yates, Sepp Kuss, Lopez en Mas raapte Bernal nog op op enkele kilometers van de streep. Roglic’ ploegmaat Kuss sprintte bergop nog naar een tweede plaats en maakte zo het feestje van Jumbo-Visma helemaal compleet.