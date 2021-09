Cyprus heeft Europese hulp gevraagd in verband met een olievlek die het eiland nadert vanuit Syrië. Volgens de Commissie is er al een speciaal uitgerust schip op weg, maar de geopolitieke situatie bemoeilijkt de voorbereidingen.

De olievlek ligt op zo’n 28 kilometer van de kust van Cyprus. De vervuiling is het gevolg van een lek vorige week in een elektriciteitscentrale in Banias, een stad aan de Syrische kust op zo’n 160 kilometer van Cyprus. Volgens de Syrische minister van Energie zou het om zo’n twee tot vier ton gelekte olie gaan.

De vlek heeft nog geen schade veroorzaakt op Cyprus. De Turks-Cypriotische autoriteiten in het noorden hebben een barrière van 400 meter lang opgezet voor de kust van de landtong Karpas – het lange ‘uitsteeksel’ van het eiland. Volgens de Turks-Cypriotische autoriteiten zou het eiland gespaard kunnen blijven als de wind nog van richting verandert en de vlek weer in de richting van Syrië duwt. Toch is het risico op schade aan het mariene ecosysteem groot. De kustlijn die bedreigd wordt door de olievlek, is een van de meest ongerepte van Cyprus.

‘Geen reactie van illegaal regime’

Cyprus heeft een beroep gedaan op het EU-mechanisme voor civiele bescherming. De Europese Commissie heeft al een speciaal uitgerust schip naar het eiland gestuurd, liet een woordvoerder weten. Het gaat om een schip dat de olie niet alleen kan opsporen, maar ook kan opvangen en aan boord kan stockeren. Twee Turkse schepen die de olie kunnen opvangen, zullen naar verwachting vrijdag Cyprus bereiken.

De geopolitieke situatie van Cyprus, een EU-lidstaat, bemoeilijkt de maatregelen en hulpacties. Het eiland is bestuurlijk opgedeeld in een door Turkse troepen bezet Turks-Cypriotisch noorden – dat alleen internationaal erkend is door Ankara – en een overwegend Grieks-Cypriotisch bestuurde republiek in het zuiden.

De kustlijn die mogelijk getroffen wordt door de olievlek, ligt in het Turkse deel. Er is maar weinig samenwerking tussen beide delen van het eiland. De Cypriotische minister voor Milieu, Costas Kadis, zei tegen het Cyprus News Agency dat zijn kabinet ‘helaas nog geen informatie of reactie heeft ontvangen van de autoriteiten van het illegale regime’.