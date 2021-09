Vroege vluchter Taco van der Hoorn wint derde etappe Benelux Tour

De Nederlander Taco van der Hoorn (27) van Intermarché - Wanty-Gobert heeft de derde etappe van de Benelux Tour gewonnen. Hij was de snelste van een kleine groep vroege vluchters die net uit de greep van het peloton bleef. De Zwitser Stefan Bissegger (22, EF Education) behoudt zijn leiderstrui.

De Benelux Tour kwam vandaag voor de eerste keer naar België. De start van de derde etappe lag in Essen, amper twaalf kilometer verderop in het Nederlandse Hoogerheide kwam de koers aan. Na twee lokale rondes in Essen en drie lokale rondes in Hoogerheide op een vlak parcours van 168 kilometer kon het haast niet anders dan op een massasprint uitdraaien, maar dat gebeurde dan toch niet.

Een vijfkoppige vlucht – met onze landgenoot Thimo Willems, Samuele Battistella, Taco van der Hoorn, Mathias Norsgaard en Luke Durbridge – koos vroeg het hazenpad en reed de hele dag in de aanval. De jagende sprintersploegen in het peloton slaagden er niet in om de kloof te dichten en de vijf hielden stand tot op de meet. In een onderlinge sprint was Van der Hoorn de snelste, Willems werd vijfde.

Vanaf donderdag komt de Benelux Tour definitief naar ons land, met een rit van 166 kilometer die start in het Oost-Vlaamse Aalter en aankomt in het West-Vlaamse Ardooie.