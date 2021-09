De Britse presentator Piers Morgan heeft gelijk gekregen in zijn strijd met Meghan Markle. De hertogin van Sussex en haar man, prins Harry, dienden een officiële klacht in tegen Morgan nadat hij fikse kritiek op haar leverde tijdens een live-uitzending.

De presentator kwam in maart onder vuur te liggen na zijn felle kritiek op Markle en haar veelbesproken interview met Oprah Winfrey. Morgan uitte zijn kritiek tijdens een uitzending van het programma Good morning Britain.

Hij stelde onder meer ‘misselijk te worden van het schandalige interview’ en trok diverse uitspraken, onder meer over de zelfmoordgedachten van Meghan, in twijfel. Een dag na de uitzending stapte Morgan op, volgens een verklaring vrijwillig. Er kwamen bij omroep ITV in totaal ruim 57.000 klachten binnen over de uitspraken van Morgan, waaronder een klacht van Markle zelf.

Woensdag oordeelde Ofcom, de overheidsorganisatie die toezicht houdt op wat er op Britse televisie wordt uitgezonden, dat Morgan die uitzending volledig in zijn recht stond. Het inperken van zijn mening zou ‘een ongerechtvaardigde en huiveringwekkende beperking van de vrijheid van meningsuiting’ zijn.