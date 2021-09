Kersvers priester Paul breekt lans voor vrouwelijke collega’s

Het gebeurt tegenwoordig niet vaak meer, maar zondag vond er in de Antwerpse kathedraal nog eens een priesterwijding plaats.

Het is een bijzonder verhaal: Paul Sas uit Vosselaar is 68 jaar en al 33 jaar diaken, maar wachtte bewust met priester worden omdat hij wilde eigenlijk wachten tot het Vaticaan het ambt ook zou openstellen voor vrouwen en gehuwden. Hoeveel jaar praten we nu al over vrouwelijke priesters, en tóch zijn ze er nog altijd niet – ook al staat de huidige paus bekend als best progressief.

